Leipzig

Tausende demonstrieren in Leipzig gegen Rechtsruck in Europa

19.05.2019, 15:43 Uhr | dpa

Tausende meist junge Menschen sind am Sonntag in Leipzig für ein gerechtes und solidarisches Europa auf die Straße gegangen. Nach den Eröffnungsreden zogen die Demonstranten mit Schildern, Luftballons, Fahnen und Transparenten hinter einem großen Banner mit der Aufschrift "Ein Europa für Alle - gegen Nationalismus" über den Ring. Viele schwenkten Europaflaggen. Unterwegs war die Aufforderung "Wofür stehst Du? Zeig Haltung! Geh wählen!" auf den Asphalt gesprüht.

Nach offiziellen Angaben der Veranstalter lag die Teilnehmerzahl bei 9000 bis 10 000. Der Zug hatte gut einen Kilometer Länge, wie ein Sprecher sagte. Dabei setzten Kinder, Jugendliche, Familien und Umweltschützer in der Frühlingssonne ein Zeichen gegen den internationalen Rechtsruck und für ein Europa der Menschenrechte, der Demokratie, der sozialen Gerechtigkeit und des Klimaschutzes.

Zu der Demonstration hatte ein breites Aktionsbündnis unter dem Motto "Ein Europa für alle - Deine Stimme gegen den Nationalismus" aufgerufen. Anlass ist die Europawahl am 26. Mai. Sie sei eine Richtungsentscheidung über die Zukunft der Europäischen Union, hieß es im Aufruf. Auch in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart sowie in anderen europäischen Städten wurde demonstriert.