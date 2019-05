Fulda

Brände in Waldstück gelegt: Frau festgenommen

19.05.2019, 17:03 Uhr | dpa

Eine möglicherweise psychisch gestörte Frau hat in einem Wald in der Nähe von Fulda mehrere kleine Brände gelegt. Sie habe mit Hilfe von Benzin und Papier am Boden liegendes Laub und Unterholz in Brand gesetzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es sei nur dem Zufall zu verdanken, dass aus den einzelnen Bränden am Samstagnachmittag kein größerer Waldbrand entstanden sei. Die Brände wurden von der Feuerwehr des Stadtteils Dietershan gelöscht.

Die Frau habe durch aufgefundene Papierreste ermittelt und festgenommen werden können, berichtete die Polizei weiter. Es sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Die junge Frau habe sich anschließend freiwillig in psychiatrische Behandlung des Klinikums Fulda begeben.