Neustadt an der Weinstraße

Schwächeanfall: 83-Jähriger fährt gegen Mandelbaum

19.05.2019, 17:14 Uhr | dpa

Ein 83-Jähriger hat in Neustadt an der Weinstraße beim Autofahren einen Schwächeanfall erlitten und ist mit seinem Auto gegen einen Mandelbaum gekracht. Er war am Sonntag mit seinem SUV von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Dadurch lösten sich die Airbags des Fahrzeugs, der 83-Jährige und seine Beifahrerin verletzten sich leicht. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Der "Mandelbaum überstand den Unfall nicht", hieß es in der Mitteilung der Polizei.