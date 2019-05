Regensburg

2:2 in Regensburg: SV Sandhausen bleibt weiter Zweitligist

19.05.2019, 17:33 Uhr | dpa

Der SV Sandhausen hat sich am letzten Spieltag gerettet und bleibt Fußball-Zweitligist. Den Nordbadenern reichte am Sonntag nach einer lange Zeit schwachen Leistung ein glückliches 2:2 (1:1) beim SSV Jahn Regensburg zum direkten Klassenverbleib, weil der Konkurrent FC Ingolstadt 04 parallel beim 1. FC Heidenheim verlor. Daher wäre Sandhausen sogar bei einer Niederlage auf Rang 15 geblieben. Ingolstadt muss damit in die Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden, den Dritten der 3. Liga.

Kevin Behrens brachte die unsicher wirkenden Gäste vor 12 909 Zuschauern früh in Führung (5. Minute), aber ein Doppelpack des starken Regensburger Stürmers Hamadi Al Ghaddioui (42./60.) drehte die Partie zwischenzeitlich. Dann war es erneut Behrens, der kurz vor dem Abpfiff für den 2:2-Endstand sorgte (86.). Regensburg, dessen Trainer Achim Beierlorzer zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln wechselt, beendete die Spielzeit im Tabellenmittelfeld.