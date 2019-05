Krefeld

Mülheim verteidigt deutschen Feldhockey-Titel der Herren

19.05.2019, 18:05 Uhr | dpa

Die Herren von Uhlenhorst Mülheim sind erneut deutscher Feldhockey-Meister. Der Rekordchampion verteidigte am Sonntag in Krefeld seinen Titel durch ein 5:4 (4:2) im Finale gegen den Mannheimer HC. Der MHC war durch einen Doppelschlag von Gonzalo Peillat (17.) und Guido Barreiros (17.) zunächst mit 2:0 in Führung gegangen, ehe Jan Schiffer (18.) und Malte Hellwig (22.) ausglichen. Kurz vor der Pause drehte Mülheims Kapitän Tobias Matania (27./30.) die Partie auf 4:2. Peillat (38.) verkürzte auf 3:4, doch Julius Meyer (41.) erhöhte im Gegenzug. Den Schlusspunkt zum 4:5 setzte Lucas Vila (45.). Für Mülheim ist es bereits der 18. Titel.