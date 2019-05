Berlin

Polizei kontrolliert 1400 Verkehrsteilnehmer

19.05.2019, 18:07 Uhr | dpa

In der vergangenen Woche hat die Polizei in Berlin Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Bei den stadtweiten Aktion für mehr Verkehrssicherheit überprüften die Polizisten zwischen dem 13. und dem 19. Mai mehr als 1400 Menschen, darunter auch Radfahrer, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Demnach wurden 26 Strafanzeigen gestellt und mehr als 730 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Unter anderem wurden Autofahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt.