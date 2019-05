Glinde

Polizei schießt bei Einsatz Mann an: Schwer verletzt

19.05.2019, 18:18 Uhr | dpa

Ein Mann ist bei einem Polizeieinsatz in Glinde (Kreis Stormarn) von Beamten angeschossen und schwer verletzt worden. Der 38-Jährige lief am Sonntag nach Angaben der Polizei nach einem kurzen Wortwechsel mit vorgehaltener Schusswaffe auf die Einsatzkräfte zu. Die Polizisten hätten auf die Beine des Mannes geschossen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Der Mann wurde festgenommen und in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Mann habe der Polizei am Sonntag zunächst telefonisch mitgeteilt, dass er mit einem Messer Familienangehörige getötet habe. Die Polizei sei daraufhin zum Wohnort des 38-Jährigen gefahren. In dem von dem Tatverdächtigen bewohnten Haus war den Angaben zufolge niemand verletzt oder getötet worden.

Warum der 38-Jährige dies behauptet hat und warum er die Polizisten angriff, war am späten Sonntagnachmittag noch unklar. Er sei noch nicht vernommen worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck. Die weiteren Ermittlungen hat die Mordkommission Lübeck übernommen. Sie ist laut Geschäftsordnung auch für Schusswaffeneinsätze der Polizei zuständig, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft weiter sagte.