Köthen (Anhalt)

Demonstrationen nach Urteil im Köthen-Prozess

19.05.2019, 18:51 Uhr | dpa

Polizisten sichern nach der Urteilsverkündung am Freitag den Saal im Landgericht in Dessau. Foto: Hendrik Schmidt (Quelle: dpa)

Nach dem Urteil im Prozess um den Tod eines jungen Mannes sind in Köthen Rechte und Gegendemonstranten auf die Straße gegangen. Etwa 180 Teilnehmer einer rechtsgerichteten Spontandemonstration, darunter 70 bis 80 bekannte Rechtsextreme, gingen am Sonntag in Richtung des Tatorts, an dem im September ein 22-Jähriger zu Tode gekommen war, wie Oberbürgermeister Bernd Hauschild der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Angaben gingen auf die Polizei zurück, erklärte er.

Für eine Gegendemonstration des Bündnisses "Dessau Nazifrei" versammelten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zunächst rund 25 Menschen am Bahnhof der Stadt in Sachsen-Anhalt. Laut Polizei gab es zunächst keine Zwischenfälle.

Der schwer herzkranke 22-Jährige war am 8. September 2018 bei einem nächtlichen Streit auf einem Spielplatz gestorben. Laut Rechtsmedizin erlag er einem Herzinfarkt. Am Freitag war am Landgericht Dessau-Roßlau das Urteil gegen den 17-jährigen Angeklagten und einen 19-jährigen Mitangeklagten aus Afghanistan gefallen. Beide wurden zu Haftstrafen unter zwei Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Tod sei kein bloßer Unfall gewesen, sondern durch eine Körperverletzung fahrlässig verursacht worden, hieß es. Der Fall hatte bereits in der Vergangenheit rechtsgerichtete Demonstrationen und Gegenproteste ausgelöst.