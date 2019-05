Polling

E-Bike-Fahrer stirbt nach Kollision

19.05.2019, 19:21 Uhr | dpa

Bei einer Kollision mit einem Auto ist in Oberbayern ein E-Bike-Fahrer ums Leben gekommen. Der 78-Jährige fuhr am Sonntag mit seinem Elektrofahrrad auf einer Straße bei Polling (Landkreis Weilheim-Schongau), wie die Polizei mitteilte. Beim Abbiegen stieß der Mann mit einem Auto zusammen, dessen Fahrer ihn überholen wollte. Der Mann starb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.