Hamburg

Nach Saisonfinale: Douglas Santos kündigt HSV-Abschied an

19.05.2019, 19:38 Uhr | dpa

Der Brasilianer Douglas Santos wird wie erwartet den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV verlassen. Der Olympiasieger kündigte am Sonntag nach dem 3:0 des HSV gegen den MSV Duisburg seinen Abschied an. "Ich muss jetzt meine Richtung finden. Für mich ist jetzt Schluss. Ich wollte dem Verein mehr geben. Ein bisschen hat gefehlt", sagte der 25 Jahre alte Defensiv-Spieler.

Douglas Santos war 2016 zum HSV gekommen. Im vergangenen Jahr war er mit den Hanseaten aus der Bundesliga abgestiegen, in dieser Spielzeit verpasste er mit dem Club als Tabellenvierter der 2. Liga die direkte Rückkehr. Er hat noch einen Vertrag in Hamburg bis zum 30. Juni 2021. Der HSV hofft daher, durch Douglas Santos eine hohe Ablösesumme zu kassieren. Mehrere Clubs sollen bereits an ihm interessiert. Unter anderen war immer wieder auch Bayer Leverkusen genannt worden.