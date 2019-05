Bad Hersfeld

Schauspiel-Promis kommen zum Probenbeginn nach Bad Hersfeld

20.05.2019, 00:39 Uhr | dpa

Rund sieben Wochen vor dem Auftakt starten die Bad Hersfelder Festspiele mit ihren Proben. Heute kommen einige der prominenten Ensemble-Mitglieder erstmals in einer Halle am Kurpark zusammen. Auf den Programm steht eine Leseprobe für die Auftakt-Premiere des Theaterstücks "Der Prozess". Intendant und Regisseur Joern Hinkel wird den Kafka-Klassiker bei der Premiere am 5. Juli auf die Freilichtbühne der Stiftsruine bringen.

Die Hauptrolle wird Ronny Miersch übernehmen. In weiteren Rollen sind Marianne Sägebrecht, Ingrid Steeger, Dieter Laser, Markus Majowski, Thomas Maximilian Held und Thorsten Nindel zu sehen. Die 69. Bad Hersfelder Festspiele enden in diesem Jahr mit einer Abschlussgala am 1. September. Bis dahin stehen mehr als ein halbes Dutzend Inszenierungen und Programmpunkte auf dem Plan. Als neues Musical wird "Funny Girl" gezeigt (Premiere: 12. Juli).