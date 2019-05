Hagen

Prozess um Schüsse im Rockermilieu beginnt

20.05.2019, 02:11 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Polizei untersuchen einen Pkw am Tatort in Hagen. Foto: Markus Klümper/Archivbild (Quelle: dpa)

Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen beginnt in Hagen heute der Prozess gegen ein Mitglied des Motorradclubs "Freeway Riders". Der 58-jährige Angeklagte soll am 5. Oktober 2018 vor einem Café in Hagen aus einem Auto heraus auf ein Mitglied der "Bandidos" geschossen haben. Das 26-Jährige Opfer war im Bauch getroffen worden und hatte den Anschlag nur dank einer Not-Operation überlebt. Hintergrund der Tat soll die Rivalität der beiden Rockerclubs sein. Für die Dauer des Prozesses ist rund um das Hagener Landgericht ein "Kuttenverbot" verhängt worden. Es dürfen damit keine Emblems der Rockerclubs gezeigt werden. Dem Angeklagten droht eine Verurteilung wegen Mordversuchs.