Wiesbaden

Digitalministerin Sinemus stellt Arbeitsschwerpunkte vor

20.05.2019, 02:52 Uhr | dpa

Die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus (parteilos) will heute die Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit vorstellen. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur hatte sie bereits den Ausbau des Mobilfunknetzes und der Breitbandversorgung als ihr vorrangiges Ziel genannt. In Hessen gibt es seit Beginn der neuen Legislaturperiode Mitte Januar erstmals das Amt des Digitalministers.

Sinemus hatte außerdem bereits angekündigt, alle Schulen in Hessen mit einem Glasfasernetz für schnelles Internet versorgen zu wollen. Außerdem kündigte sie an, im Bund und bei der EU verstärkt für gemeinsame digitale Projekte zu werben.

Die schwarz-grüne Landesregierung will in der laufenden Legislaturperiode eine Milliarde Euro für Digitalprojekte ausgeben. Dieses Geld seien reine Landesmittel, hatte die Digitalministerin im dpa-Interview gesagt. Wie viele Fördermittel noch dazu aus Brüssel kommen werden, sei noch nicht zu beziffern.