Groß-Umstadt

Rollerfahrer landet im Straßengraben und stirbt

20.05.2019, 05:32 Uhr | dpa

Ein 80 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Sturz in einen Straßengraben ums Leben gekommen. Der Mann kam aus ungeklärter Ursache am Sonntag bei Groß-Umstadt von einer Straße ab und geriet in den Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er starb.