Nordhorn

Alkoholeinfluss und zu schnell: 46-Jähriger schwer verletzt

20.05.2019, 05:44 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist in Nordhorn auf ein Auto aufgefahren und schwer verletzt worden. Der 46-Jährige habe vermutlich unter Alkoholeinfluss und bei erhöhter Geschwindigkeit nicht erkannt, dass die vorausfahrende Autofahrerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt stoppte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.