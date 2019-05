Oberursel (Taunus)

Gefährliches Wenden: Unfall mit drei Verletzten auf der B456

20.05.2019, 09:40 Uhr | dpa

Ein 58-Jähriger hat durch gefährliches Wenden auf der B456 bei Oberursel einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Der Mann hatte am Sonntagabend an einer Abfahrt versucht zu wenden, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Dabei krachte der Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 58 Jahre alte Mann sowie seine 28-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die 79-jährige Fahrerin des anderen Wagens erlitt leichte Verletzungen. Die "Hessenschau" hatte zuvor berichtet.