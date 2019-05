Wischhafen

31-Jährige getötet: Polizei fahndet weiter nach Ehemann

20.05.2019, 09:59 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod einer 31-Jährigen in Wischhafen (Landkreis Stade) fahndet die Polizei weiter nach dem tatverdächtigen Ehemann. Es gebe noch keine heiße Spur, wo sich der 52-Jährige aufhalte, sagte Polizeisprecher Rainer Bohmbach am Montag. Das Paar lebte getrennt. Der Mann, ein Deutscher, sei vermutlich mit einem großen schwarzen Wagen auf der Flucht, er könne bewaffnet und gefährlich sein. Im Laufe des Tages wolle die Polizei Fotos von dem Verdächtigen und dessen Auto veröffentlichen. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

Die 31-Jährige, die getrennt von ihrem Mann lebte, war am Samstag tot in ihrem Haus gefunden worden. Zuvor hatten Angehörige die Polizei alarmiert, weil die Frau nicht zur Arbeit erschienen war. Die Beamten öffneten mit Hilfe der Feuerwehr die Haustür und fanden die Leiche der Frau. Die 31-Jährige war vermutlich schon in der Nacht umgebracht worden. Auch ihre Hündin wurde in dem Haus tot entdeckt. Weitere Einzelheiten zu den Todesumständen gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt.