Butzbach

Zeugen nach Unfall mit zwei Toten gesucht

20.05.2019, 11:35 Uhr | dpa

Nach einem tödlichen Unfall in Butzbach versuchen die Ermittler, die genaue Ursache herauszufinden. Die Polizei suche dafür auch noch Zeugen, sagte eine Sprecherin am Montag. Bei dem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 3 zwischen den Butzbacher Stadtteilen Pohl-Göns und Kirch-Göns (Wetteraukreis) waren am frühen Sonntagmorgen zwei 34 und 51 Jahre alte Männer ums Leben gekommen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.