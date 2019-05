Regensburg

Plädoyer der Verteidigung im Wolbergs-Prozess begonnen

20.05.2019, 11:44 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Amtsgericht und Landgericht" ist an einer Fassade des Gerichtsgebäudes in Regensburg zu sehen. Foto: Lino Mirgeler/Archiv (Quelle: dpa)

Im Regensburger Korruptionsprozess gegen den angeklagten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs hat dessen Verteidiger mit seinem Schlussvortrag begonnen. Mit scharfen Worten kritisierte er die Ermittlungsarbeit der Anklagebehörde sowie deren Plädoyer. Die Staatsanwaltschaft habe Ergebnisse der Beweisaufnahme nicht berücksichtigt und etwa Wolbergs entlastende Zeugenaussagen nicht einmal erwähnt. "Ich frage mich manchmal, wofür haben wir eigentlich 50 Tage verhandelt?", sagte Anwalt Peter Witting am Montag.

Wolbergs muss sich seit vergangenem Herbst vor dem Landgericht Regensburg wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm zudem Bestechlichkeit vorgeworfen und viereinhalb Jahre Haft gefordert. Der frühere SPD-Politiker hat die Vorwürfe stets bestritten.

In dem Verfahren geht es unter anderem um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Vergabe eines millionenschweren Bauprojektes der Stadt an den Bauunternehmer Volker Tretzel und dessen Spenden an die SPD im Kommunalwahlkampf 2014 sowie an den Sportverein Jahn Regensburg.