Eishockey-Club Bremerhaven verpflichtet Tölzer Horschel

20.05.2019, 11:53 Uhr | dpa

Die Fischtown Pinguins aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Verteidiger Tom Horschel von den Tölzer Löwen verpflichtet. Das gab der Verein aus Bremerhaven am Montag bekannt. "Um ehrlich zu sein, hat mich das Angebot aus Bremerhaven schon ein wenig überrascht. Aber ich will und werde die Chance nutzen, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu vollziehen", sagte der 21-Jährige zu seinem Wechsel.