Magdeburg

Unternehmen sollen für das Thema Sucht sensibilisiert werden

20.05.2019, 13:09 Uhr | dpa

Hinsehen, ansprechen und helfen: Bei einer Aktionswoche Alkohol sollen Unternehmen in Sachsen-Anhalt für das Thema Sucht bei den Mitarbeitenden sensibilisiert werden. Rund 50 Informationsveranstaltungen, Gesundheitstage und andere Aktionen seien in den kommenden Tagen geplant, sagte die Leiterin der Landesstelle für Suchtfragen im Land Sachsen-Anhalt, Helga Meeßen-Hühne, am Montag in Magdeburg. Prävention rechne sich nicht nur für die Betriebe, weil die Ausfallzeiten sinken, sondern auch für die Volkswirtschaft und die Beschäftigten selbst. Die Drogen- und Suchtberatungsstellen seien offen für Kooperationen mit Betrieben.