Dresden

Köpping: Engagement von als Chance zur Integration

20.05.2019, 13:10 Uhr | dpa

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) sieht im gesellschaftlichen Engagement von Flüchtlingen eine Möglichkeit zur gelingenden Integration. "Ich finde es außerordentlich bedeutsam, dass auch Geflüchtete die Chance erhalten, sich zu engagieren und in unsere Gemeinschaft einzubringen", erklärte Köpping am Montag in Dresden. Entsprechende Rahmenbedingungen müssten geschaffen werden. Eine Studie der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Sachsen zum Engagement Geflüchteter in Sachsen untersucht derzeit, warum Flüchtlinge sich für ein Ehrenamt oder einen Freiwilligendienst entscheiden, fragt nach Schwierigkeiten und Erfolgen. Auch die jeweiligen Einsatzstellen werden befragt. Die Studie läuft von 2018 bis 2020.

Erste Ergebnisse hätten gezeigt, dass ein bürgerschaftliches Engagement sowohl von den Flüchtlingen selbst als auch von den jeweiligen Einsatzstellen überwiegend positiv bewertet werden, so Projektkoordinatorin Anne Röder. Die Studie soll in den nächsten Monaten umfassend ausgewertet werden. Damit will die AWO Standards entwickeln, wie Flüchtlinge für Ehrenamt und Freiwilligendienste gewonnen werden können.