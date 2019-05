Erfurt

Thüringer Kinder-Inklusionspreis wieder ausgelobt

20.05.2019, 13:14 Uhr | dpa

Familien können wieder Vorschläge für den Thüringer Kinder-Inklusionspreis abgeben. Der Erfurter Verein Lernen-Verstehen-Fördern hat den mit insgesamt 7500 Euro dotierten Preis zum zweiten Mal ausgeschrieben. Eltern in Thüringen können dafür Vorschläge von Projekten und Initiativen einreichen, die sich in besonderer Weise um die Inklusion von Kindern mit Handicap verdient machen. Bewerbungen können noch bis zum 5. Juli eingereicht werden, wie der Verein am Montag mitteilte. Die Preisverleihung soll am 23. November sein.