INTERVIEWAndreas Bausewein

Erfurts Oberbürgermeister wirbt für Europawahl

21.05.2019, 09:36 Uhr

Unter dem Motto "Europa – grenzenlos" werben viele Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Medienhaus Ströer für die Teilnahme an den Europawahlen am 26. Mai 2019. Auch Erfurts OB Andreas Bausewein macht mit – und spricht im Interview unter anderem darüber, was Europas Binnenmarkt braucht.

t-online.de: Herr Bausewein, wie heißt Ihre europäische Lieblingsspeise?

Andreas Bausewein: Salami-Pizza mit extra Knoblauch.

Wie wichtig ist für Sie der Wirtschaftsfaktor Europa?

Nur ohne Grenzen kann die Wirtschaft wachsen und gedeihen. Und eine starke Wirtschaftskraft kommt den Menschen zugute. Einer Kommune übrigens auch.

Was sind Ihre Partnerstädte in Europa?

Wir haben 11 Partnerstädte weltweit, sechs davon in Europa: Györ/Ungarn (seit 1971), Kalisz/Polen (seit 1984), Vilnius/Litauen (seit 1972), Lowetsch/Bulgarien (seit 1971), Lille/Frankreich (seit 1988), Mainz/Deutschland (seit 1988).





Wohin reisen Sie in Europa am liebsten?

Mein Lieblingsurlaubsziel ist der Balaton in Ungarn.

Was macht Erfurt für Studierende attraktiv?

Das Flair einer mittelalterlichen Großstadt mit drei Hochschulen (Universität Erfurt, Fachhochschule Erfurt und IUBH Internationale Hochschule), bezahlbarer Wohnraum und beste Verkehrsanbindungen in der Mitte Deutschlands (ICE-Knoten und zwei Autobahnen).

Was gewinnt Erfurt durch den europäischen Binnenmarkt?

Als Logistikstandort in der Mitte Europas braucht Erfurt einen gut funktionierenden Binnenmarkt. Schnell hin und schnell wieder weg – ohne lästige Grenzkontrollen, das brauchen unsere Logistiker.

Grenzenlos genießen...



...heißt für mich: einfach ins Auto zu steigen und ohne Pass dahin zu fahren, wohin ich will.

Hinweis: Das Interview ist Teil der "Grenzenlos"-Kampagne des Medienhauses Ströer und wurde per E-Mail geführt.