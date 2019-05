INTERVIEWHenriette Reker

Kölner Oberbürgermeisterin wirbt für Europawahl

20.05.2019, 14:54 Uhr

Unter dem Motto "Europa – grenzenlos" werben viele Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Medienhaus Ströer für die Teilnahme an den Europawahlen am 26. Mai 2019. Auch Düsseldorfs OB Henriette Reker ist dabei – und spricht im Interview über ihre ganz persönlichen Verbindungen zu Europa.

t-online.de: Frau Reker, wie heißt Ihre europäische Lieblingsspeise?

Henriette Reker:

Ich liebe ganz heimatverbunden kölsche Reibekuchen und koche selbst gerne Gerichte mit Lammfleisch und coq au vin. Vor allem aber lasse ich mich gerne von noch unbekannten Gerichten überraschen und begeistern. Die europäische Küche ist da sehr vielfältig und bietet noch viel Neues, was es noch zu probieren gilt.

Wie wichtig ist für Sie der Wirtschaftsfaktor Europa?

Europa und der Euroraum sind wichtige Absatzmärkte für deutsche Produkte. Weitgehend sichere Absatzmärkte, da wir aufgrund der Rahmenbedingungen nicht fürchten müssen, dass sie uns zum Beispiel durch politische Turbulenzen und drohende Sanktionen/Exportverbote wegbrechen. Umgekehrt profitieren wir in vergleichbarer Weise hinsichtlich verlässlicher Importmärkte.

Was sind Ihre Partnerstädte in Europa?

In alphabetischer Reihenfolge:

Barcelona (Spanien) 1984

Cork (Irland) 1988

Esch-sur-Alzette (Luxemburg) 1958

Istanbul (Türkei) 1997

Kattowitz (Polen) 1991

Klausenburg (Rumänien) 1976

Lille (Frankreich) 1958

Liverpool (Großbritannien) 1952

Lüttich (Belgien) 1958

Rotterdam (Niederlande) 1958

Thessaloniki (Griechenland) 1988

Turin (Italien) 1958

Turku (Finnland) 1967

Wolgograd (Russland) 1988







Wohin reisen Sie in Europa am liebsten?

Ich habe nicht den „Lieblingsort“ in Europa. Europa hat so viele schöne Länder, Regionen und Städte, die sich von Nord nach Süd, Ost nach West sehr voneinander unterscheiden: landschaftlich, sprachlich, kulturell, bezüglich der Mentalität der Menschen und ihrer Lebensweise. Ich genieße gerade diese Vielfalt. Auch wenn ich – nicht zuletzt durch mein Amt – schon viel von Europa kennenlernen durfte, bleibe ich neugierig, gehe gerne auf Entdeckungstour und lasse mich von neuen Eindrücken und Erfahrungen inspirieren. Insofern ist Europa mein liebstes Reiseziel.

Was macht Köln für Studierende attraktiv?

In Köln sind nahezu 20 Hochschulen mit einem sehr breiten Spektrum an Studienfächern ansässig, die sehr international ausgerichtet sind. Ebenfalls international ausgerichtete Forschungsinstitute und Unternehmen bieten interessante Möglichkeiten für Praktika und Post Graduate Studies. Das schafft intellektuell ein reges und spannendes Umfeld mit internationalem Flair. Zudem hat Köln als Ganzes viel zu bieten: eine spannende Kulturszene, ein breites Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten und - last but noch least - ein ganz besonderes Lebensgefühl. Wir Kölner sind für unsere offene, aufgeschlossene und tolerante Art bekannt. Das macht es Studierenden leicht, sich schnell zu integrieren, neue Freunde zu finden und neben dem Studium auch in den Lebensalltag hier einzutauchen.

Was gewinnt Köln durch den europäischen Binnenmarkt?

Die Kölner Wirtschaft ist besonders stark exportorientiert und liegt mit den Exportumsätzen weit über dem NRW-Durchschnitt. Und dabei bleibt - auch wenn Amerika und China leicht aufholen- der EU-Binnenmarkt der zentrale Absatzmarkt.

