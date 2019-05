Jena

Thüringer Landesamt warnt vor Hochwasser an der Ilm

20.05.2019, 14:47 Uhr | dpa

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hat vor Hochwasser an der Ilm gewarnt. Durch die angekündigten Starkregen werde es zu einem raschen Anstieg der Wasserstände kommen, hieß es in einer Mitteilung des Landesamtes am Montag. Die Warnung gilt zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag. Den Höhepunkt beim Hochwasser erwarten die Hydrologen in der Nacht zu Mittwoch.

Bisher gehen die Experten davon aus, dass sich die Situation im Laufe des Dienstages und Mittwochs schnell wieder entspannen wird. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Montag vor ergiebigem Dauerregen - vor allem im Westen und Süden des Freistaats. Bereits am Sonntag war es in einigen Ortschaften zu überspülten Straßen gekommen. Mancherorts liefen Keller voll. Auch im Zuge der neuen Regenfälle am Montag müsse man mit Sperrungen und über die Ufer getretenen Flüssen rechnen, sagte ein Sprecher der Hochwassernachrichtenzentrale.