Auto kracht auf Bundesstraße in Sattelzug: zwei Verletzte

20.05.2019, 16:19 Uhr | dpa

Auf einer Bundesstraße nahe Erbach im Odenwald ist am Montagmorgen ein Auto mit einem Sattelzug zusammengeprallt. Ein 65 und 78 Jahre altes Ehepaar wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und verletzt. Nachdem die Feuerwehr die Türen geöffnet hatte, wurden die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Die B45 war demnach an der Einmündung zur Kreisstraße 46 für rund eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs suche die Polizei nach Zeugen, sagte eine Sprecherin.