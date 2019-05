Zuzenhausen

Hoffenheim leiht Stürmer David Otto an Heidenheim aus

20.05.2019, 16:37 Uhr | dpa

Die TSG 1899 Hoffenheim leiht Stürmer David Otto für die nächste Saison an den Zweitligisten 1. FC Heidenheim aus. Der U20-Nationalspieler war in der vergangenen Saison auf drei Bundesliga-Spiele gekommen und hat bei den Kraichgauern noch einen Vertrag bis 2021. "Gemeinsam mit David und seinem engsten Umfeld haben wir die Entscheidung getroffen, dass er sich aktuell am besten weiterentwickeln kann, wenn er mehr Spielzeit auf dem höchstmöglichen Niveau erhält", sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen in einer Mitteilung der Hoffenheimer am Montag.