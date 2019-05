Bendorf

Bus fährt in Haus: Zwei Leichtverletzte

20.05.2019, 17:37 Uhr | dpa

Ein Schulbus ist in die Fassade eines Wohnhauses gefahren. Foto: Thomas Frey (Quelle: dpa)

Ein Linienbus ist in Bendorf bei Koblenz durch einen Vorgarten in ein Wohnhaus gefahren. Bei dem Unfall am Montag wurden der 48-jährige Fahrer und ein 13 Jahre alter Fahrgast leicht verletzt, wie Polizeisprecher Sven Fischer mitteilte. "Vermutlich ist der Fahrer vorher ohnmächtig geworden", ergänzte er. Der Junge im Bus sei geschockt weggelaufen - zwei Stunden später habe sich sein Vater bei der Polizei gemeldet.

Der ansonsten leere Linienbus hatte mit seiner vorderen rechten Ecke eine Wand durchschlagen und war in dem Wohnhaus steckengeblieben. Die einzige Bewohnerin blieb laut Fischer unverletzt: "Sie war wohl im hinteren Bereich von ihrem Haus - dann hat sie nur einen Rums gehört". Nach dem Unfall prüfte ein Statiker eine möglicherweise nötige Abstützung des Gebäudes vor dem Herausziehen des blauen Busses. Die beiden Leichtverletzten kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.