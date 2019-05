Hochheim am Main

76-Jähriger stirbt nach Sturz mit seinem Roller

20.05.2019, 17:48 Uhr | dpa

Ein 76 Jahre alter Mann ist am Montag nach einem Verkehrsunfall mit seinem Motorroller gestorben. Der Mann war auf einem Feldweg in Hochheim (Main-Taunus-Kreis) unterwegs und fuhr gegen eine geschlossene Schranke, wie die Polizei mitteilte. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Einem Polizeisprecher zufolge fanden ihn Passanten an der Unfallstelle und alarmierten den Rettungsdienst. Der 76-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, starb dort aber kurze Zeit später. Warum der Mann gegen die Schranke fuhr, steht laut Polizei noch nicht fest.