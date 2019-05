Stuttgart

VfB Stuttgart spielt um A-Junioren-Meisterschaft

20.05.2019, 19:27 Uhr | dpa

Die A-Junioren des VfB Stuttgart sind erstmals seit 2005 ins Finale um die deutsche Meisterschaft eingezogen. Im Elfmeterschießen setzte sich der Nachwuchs des schwäbischen Fußball-Bundesligisten am Montagabend beim VfL Wolfsburg mit 3:2 durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) gestanden, eine Verlängerung gab es nicht.

Das Hinspiel in Aspach in der vergangenen Woche war 0:0 ausgegangen. Im Endspiel am 2. Juni gegen den FC Schalke 04 oder Borussia Dortmund haben die Stuttgarter Heimrecht. Der VfB steht auch im DFB-Pokal-Finale und trifft dort am Freitag auf die A-Junioren von RB Leipzig.