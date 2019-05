Detmold

Unwetterwarnung für Regierungsbezirk Detmold: starker Regen

20.05.2019, 19:58 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montagabend eine Unwetterwarnung für den Regierungsbezirk Detmold herausgegeben. In der Region östlich von Bielefeld bis zur niedersächsischen Landesgrenze gebe es teils sehr starke Niederschläge, sagte ein Sprecher gegen 19.00 Uhr. Bei Göttingen und Bielefeld, Minden, Lippe, Paderborn und Höxter könnten örtlich Bäume entwurzelt und Keller geflutet werden, hieß es in der Unwetterwarnung.