Lemwerder

Lkw-Reifen rollt über Fahrbahn: Frau schwer verletzt

20.05.2019, 20:23 Uhr | dpa

Beim Versuch, einem Lastwagen-Reifen auszuweichen, ist eine Frau im Landkreis Wesermarsch schwer verletzt worden. Der Reifen habe sich am Montagabend in Lemwerder aus ungeklärter Ursache von einem Lastwagen gelöst und sei gegen das entgegenkommende Auto der Frau geprallt, teilte die Polizei mit. Die 41-Jährige habe noch versucht, auszuweichen. Dabei sei sie mit einem hinter dem Lkw fahrenden Lieferwagen kollidiert. Beide Fahrzeuge gerieten dabei den Angaben zufolge in einen Straßengraben. Der 43 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens erlitt leichte Verletzungen. Der 51 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt.