Sinsheim

Auto überschlägt sich auf Landstraße: Zwei Verletzte

20.05.2019, 21:24 Uhr | dpa

Zwei Menschen haben sich im Rhein-Neckar-Kreis mit einem Auto überschlagen und sind dabei verletzt worden. Der Wagen kam auf einer Landstraße zwischen dem Sinsheimer Dorf Reihen und Ittlingen am Montagabend in einer Kurve von der regennassen Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer erlitt eine Armfraktur, die Beifahrerin mehrere Prellungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.