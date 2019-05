Augsburg

Hochwasserwarnung vor allem für Mangfallgebiet

20.05.2019, 22:57 Uhr | dpa

Der anhaltende Dauerregen im Freistaat wird nach einer Prognose des Hochwassernachrichtendienstes Bayern mancherorts zu Überschwemmungen führen. Im Mangfallgebiet könnte in der Nacht zum Dienstag am Pegel Feldolling im Landkreis Rosenheim die höchste Meldestufe 4 erreicht werden, hieß es im Lagebericht vom Montagabend. Überflutungen einzelner Keller und Grundstücke sowie wegen Hochwassers gesperrte Straßen (Meldestufe 3) werden unter anderem an der Itz am Pegel Schenkenau im Landkreis Coburg, entlang der Ammer sowie an der mittleren und unteren Isar erwartet. Dort könne im weiteren Verlauf auch Meldestufe 3 am Pegel München nicht ausgeschlossen werden, teilten die Experten mit.

Von der Frankenhöhe bis ins nördliche Alpenvorland prasseln den Vorhersagen zufolge bis in die Nacht zum Mittwoch unwetterartige Regenmengen von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter nieder, an den Alpen und im Vorland in Staulagen sogar bis zu 180. Hinzu komme Schmelzwasser, weil oberhalb von 1500 Metern noch Schnee liegt. "Gemäß aktuellem Stand der Niederschlagsvorhersagen werden insbesondere im alpinen Raum und im Alpenvorland, aber auch im westlichen Franken, in den nächsten 36 Stunden stark ansteigende Wasserstände - verbreitet im Bereich der Meldestufe 1 und 2, örtlich auch der Meldestufe 3 und 4 - erwartet", so die Fachleute.