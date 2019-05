Frankfurt am Main

Prozessbeginn um Totschlagsversuch in Wohnung

21.05.2019, 00:34 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Landgericht" und "Amtsgericht" hängt an einer Fassade. Foto: Arne Dedert/Archivbild (Quelle: dpa)

Weil er im Streit mit einem Mitbewohner auf diesen eingestochen haben soll, hat sich von heute an ein 32 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihm versuchten Totschlag zur Last. Die Tat ereignete sich vier Tage vor Weihnachten vergangenen Jahres in einer Wohnung im Frankfurter Gallusviertel. Aus noch ungeklärtem Grund waren die Männer aneinandergeraten. Mit der Drohung "Ich stech dich ab" soll der angeklagte Kasache schließlich auf das Opfer losgegangen sein. Kurz darauf konnte ihm jedoch das Messer entrissen werden. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst drei Verhandlungstage bis Ende Mai vorgesehen.