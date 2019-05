Erfurt

IG Metall trifft sich zu Bezirkskonferenz in Erfurt

21.05.2019, 01:06 Uhr | dpa

Der Kampf für die 35-Stunden-Woche und die schwierige Situation der Thüringer Autoindustrie sind Themen einer Bezirkskonferenz der IG Metall heute in Erfurt. Die Gewerkschaft will erreichen, dass künftig auch in der Thüringer Metall- und Elektroindustrie statt in der Regel 38 nur noch 35 Stunden pro Woche gearbeitet wird.

IG Metall- Bezirksleiter Jörg Köhlinger forderte die Thüringer Metall-Arbeitgeber auf, "endlich einen ernsthaften Vorschlag für die Einführung der 35-Stunden-Woche vorzulegen". In der Thüringer Metall- und Elektroindustrie sind mehrere Zehntausend Menschen beschäftigt.