Leipzig

Frau von Straßenbahn angefahren und schwer verletzt

21.05.2019, 06:02 Uhr | dpa

Eine 46-Jährige ist am Montag in Leipzig von einer Straßenbahn angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, überquerte die Frau gegen 15.20 Uhr zusammen mit ihrem Kind im Stadtteil Stahmeln eine Straße, um eine Straßenbahn in stadtauswärtiger Richtung zu erreichen. Dabei übersah sie die entgegenkommende Tram und wurde von ihr angefahren. Das Kind wurde nicht verletzt.