Leipzig

Gewitter mit Starkregen im Harz: Lage an Flüssen entspannt

21.05.2019, 06:56 Uhr | dpa

Trotz starker Regenfälle ist die Lage an den Flüssen in Sachsen-Anhalt entspannt. Laut Polizei gab es bis zum Dienstagmorgen keine größeren Zwischenfälle im Land. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Dienstag vor allem zwischen Harz und Burgenland weitere Gewitter mit Starkregen möglich. In den übrigen Teilen des Landes bleibt es trocken. Wie die Hochwasservorhersagezentrale auf ihrer Internetseite mitteilte, könnten an Bode und Saale die Wasserstände steigen. Bislang schritten die Flüsse noch nicht über die Ufer.