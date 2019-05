Friedberg (Hessen)

Geldautomat gesprengt: Täter flüchten ohne Beute

21.05.2019, 08:48 Uhr | dpa

Erneut ist in Hessen ein Geldautomat gesprengt worden. In einer Bank in Friedberg haben unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen einen Automaten zerstört. Bargeld erbeuteten sie jedoch nicht, wie die Polizei mitteilte. Anwohner waren demnach von einem lauten Knall geweckt worden. Durch die Explosion entstand ein Brand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. Auch die Höhe des Schadens an Gebäude und Inventar stand noch nicht fest.