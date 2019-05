Heilbronn

Knochenfund in Heilbronn: Weitere Skelettstücke gefunden

21.05.2019, 12:01 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines skelettierten Beins am Neckarufer in Heilbronn hat die Kriminalpolizei an der Fundstelle weitere Teile eines menschlichen Skeletts entdeckt. Die Knochen sollen noch am Dienstag durch die Gerichtsmedizin untersucht werden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler erhoffen sich Aufschluss über Geschlecht und DNA der zugehörigen Person.

Das skelettierte Bein war am Sonntagabend am Neckarufer im Bereich einer Kläranlage gefunden worden. Wer die Beamten alarmierte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Suche im schwer zugänglichen Unterholz der Fundstelle werde am Dienstag fortgeführt, hieß es.