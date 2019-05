Stuttgart

Dienstgericht verhandelt über Arbeitstempo eines Richters

21.05.2019, 13:17 Uhr | dpa

Der Rechtsstreit über das Arbeitstempo eines Freiburger Richters ist in eine neue Runde gegangen. Der Dienstgerichtshof für Richter am Oberlandesgericht Stuttgart muss den Fall teilweise neu verhandeln, weil der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ihn im September 2017 zurückverwies.

Der am Oberlandesgericht Karlsruhe in Freiburg tätige Richter Thomas Schulte-Kellinghaus wehrt sich schon länger gegen eine dienstrechtliche Ermahnung seiner ehemaligen Präsidentin, seine Fälle schneller abzuschließen. Es solle Rechtssprechung nach Kassenlage erfolgen, kritisierte er. Die Ermahnung verstoße gegen die richterliche Unabhängigkeit.

Die Erledigungszahlen von Schulte-Kellinghaus entsprachen den Angaben zufolge zwischen 2008 und 2010 etwa 68 Prozent von dem, was seine Kollegen im Schnitt erreicht hatten. Strittig in der Sache ist unter anderem die Frage, welche Aussagekraft die Zahl hat und wie sie genau ermittelt worden ist. Zunächst war unklar, wenn der Dienstgerichtshof eine Entscheidung verkünden will.