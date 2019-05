Lübeck

Polizei sucht Zeugen nach Anschlag auf Auto eines AfDlers

21.05.2019, 13:24 Uhr | dpa

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf das Auto des AfD-Landtagsabgeordneten Claus Schaffer in Lübeck sucht die Polizei weiter nach Zeugen für die Tat. Die Polizei setze ihre Befragungen in der Nachbarschaft fort, sagte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck, Ulla Hingst, am Dienstag. Außerdem würden erste Zeugenhinweise ausgewertet, die nach den Veröffentlichungen am Montag eingegangen seien. Zu deren Inhalten machte sie keine Angaben.

Schaffers Auto war in der Nacht zum Montag auf einem Anwohnerparkplatz im Lübecker Stadtteil St. Jürgen in Brand geraten und schwer beschädigt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, der Staatsschutz prüft einen politischen Hintergrund.