Bremerhaven

Patzer einer Ladendiebin erleichtert Polizeiarbeit

21.05.2019, 13:25 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv (Quelle: dpa)

Eine Frau hat in Bremerhaven eine Hose gestohlen, doch der Erfolg währte nicht lange. Die offenbar etwas schusselige Ladendiebin hatte vergessen, dass sie Tage zuvor Ware im selben Laden hatte zurücklegen lassen - unter Angabe ihres Namens und ihrer Telefonnummer. Nach Polizeiabgaben vom Dienstag verhielt sich die 48-Jährige beim Stehlen der Hose am Montag seltsam, dennoch gelang ihr der Diebstahl. Die Angestellten des Ladens identifizierten die Frau kurz nach der Tat mithilfe einer Überwachungskamera und ordneten ihr Name und Telefonnummer zu.