Erfurt

Höcke: "Natürlich wollen wir regieren"

21.05.2019, 13:46 Uhr | dpa

Die AfD will nach den Worten von Thüringens Partei- und Fraktionschef Björn Höcke nicht auf Dauer in der Oppositionsrolle verharren. "Natürlich wollen wir regieren", sagte Höcke am Dienstag in Erfurt bei der Vorlage eines Positionspapiers seiner Fraktion. Die AfD, die seit ihrem Einzug in den Thüringer Landtag 2014 in der Opposition ist, wolle gestalten - "aber nicht auf Teufel komm raus". In Thüringen sehe er nach wie vor keine Optionen für eine Regierungsbeteiligung, so Höcke.

In Ostdeutschland ist die AfD seiner Meinung nach "auf dem Weg, Volkspartei zu werden". Ziel bei der Thüringer Landtagswahl Ende Oktober sei es, so stark zu werden, "dass niemand mehr an uns vorbei kommt", sagte Höcke, der dem rechtsnationalen Flügel der AfD angehört.