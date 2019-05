Magdeburg

Krämer neuer Trainer beim 1. FC Magdeburg

21.05.2019, 14:55 Uhr | dpa

Stefan Krämer, hier noch im Dienste von KFC Uerdingen 05, gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Roland Weihrauch/Archiv (Quelle: dpa)

Stefan Krämer wird neuer Trainer beim Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg. Das teilte der Verein am Dienstag in Magdeburg mit. Krämer unterschrieb den Angaben zufolge einen bis zum 30. Juni 2021 laufenden Vertrag. "Unsere Mannschaft wird mit Blick auf die kommende Spielzeit in der 3. Liga ein neues Gesicht zeigen", erklärte Maik Franz, Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Magdeburg. "Natürlich ist es eine reizvolle Aufgabe und zugleich eine großartige Herausforderung, ein neues Team mit dem 1. FC Magdeburg zu formen", sagte Krämer.

Der 52-Jährige war bis zum 28. Januar 2019 bei Drittligist KFC Uerdingen engagiert. Den Fußball-Osten kennt der gebürtige Mainzer durch seine Trainerämter beim FC Energie Cottbus und dem FC Rot-Weiß Erfurt. Die Magdeburger hatten sich nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga von Cheftrainer Michael Oenning getrennt.