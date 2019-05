Erfurt

Mauerfall-Jubiläum: Thüringen will Zeitzeugen im Fokus

21.05.2019, 15:01 Uhr | dpa

Im Jubiläumsjahr des Mauerfalls und der friedlichen Revolution vor 30 Jahren sollen nach dem Willen der Thüringer Landesregierung vor allem Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. So soll es etwa in sozialen Netzwerken im Internet Interviews mit Menschen geben, die sich damals beteiligten, wie Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag in Erfurt ankündigte. Er stellte ein Konzept für das Gedenken im Jubiläumsjahr vor, das noch im Landtag beraten werden soll.

Demnach soll es in diesem Jahr im Freistaat rund 80 Einzelveranstaltungen sowie Bildungs- und Forschungsprojekte zur friedlichen Revolution und dem Mauerfall geben. Bei einem der zentralen Festakte am 9. November an der Grenze zwischen Thüringen und Hessen werden Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) erwartet.

Auch Sachsen-Anhalt bereitet einen Festakt am 9. November mit seinem Nachbarn Niedersachsen vor. Dazu sind auf dem Gelände der Gedenkstätte Marienborn nahe der ehemaligen Grenze auch Gespräche mit Zeitzeugen geplant, wie ein Regierungssprecher sagte.

In Brandenburg sind für den 10. November unter anderem ein Festgottesdienst in der Potsdamer Nikolaikirche und eine Feier an der Glienicker Brücke geplant.