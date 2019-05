Bochum

VfL Bochum verpflichtet Eintracht-Profi Danny Blum

21.05.2019, 15:13 Uhr | dpa

Der Zweitligist VfL Bochum hat Fußball-Profi Danny Blum verpflichtet. Der 28 Jahre alte Offensivspieler kommt vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt, war von den Hessen zuletzt aber an den spanischen Zweitligisten UD Las Palmas verliehen. Beim VfL erhält Blum einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Das teilten die Bochumer am Dienstag mit.

Blum bestritt 17 Erstligaspiele (zwei Tore) für die Eintracht und insgesamt 60 Zweitliga-Partien für Nürnberg und Sandhausen, in denen er elfmal traf. "Er bringt Technik und Schnelligkeit mit und hat sich schon sowohl in der heimischen Liga als auch in Spanien bewiesen. Er kennt die 2. Bundesliga und ihre Anforderungen und wird uns auch aufgrund seiner Erfahrung weiterhelfen", sagte Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.