Osnabrück

VfL Osnabrück beginnt Zweitliga-Vorbereitung am 18. Juni

21.05.2019, 15:15 Uhr | dpa

Aufsteiger VfL Osnabrück wird am 18. Juni mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga beginnen. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Am 18. und 19. Juni sind zunächst sportärztliche Untersuchungen vorgesehen, am 20. Juni soll die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune dann zum ersten Mal auf dem Platz trainieren. Vom 8. bis zum 13. Juli wird der VfL ein Trainingslager im niederländischen Tegelen absolvieren. Die neue Zweitliga-Saison beginnt am Wochenende 26. bis 28. Juli.