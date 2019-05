Frankfurt am Main

Sebastian Gleim ersetzt Gordon Herbert als Skyliners-Coach

21.05.2019, 17:57 Uhr | dpa

Nachwuchstrainer Sebastian Gleim wird Gordon Herbert als Chefcoach der Skyliners Frankfurt ersetzen. Dies teilte der Basketball-Bundesligist am Dienstag mit. "Der Vertrag mit Gordon Herbert ruht für ein Jahr, er wird dem Club aber zwischenzeitlich beratend zur Seite stehen", hieß es in einer Presseerklärung. Der Kanadier Herbert will sein Heimatland bei der Weltmeisterschaft in China betreuen und strebt mit dem Team die Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio an.

Der 60 Jahre alte Herbert war 1984 Olympia-Teilnehmer mit Kanada. Der gebürtige Bad Hersfelder Gleim ist seit 2014 in Frankfurt und wird auch Leiter der Nachwuchsförderung bei den Skyliners bleiben. Der 34-Jährige wurde mit der NBBL-Mannschaft 2015 deutscher Vize-Meister und trainierte seit 2017 die Junioren in der ProB.

"Wir haben Sebastian in den letzten Jahren auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt und ausgebildet. Er hat sich in unserem System bewiesen und seine Qualitäten als Trainer gezeigt. Wir wissen daher, dass er den Job beherrscht und nun ist es Zeit für den nächsten Schritt für ihn", sagte Skyliners-Geschäftsführer Gunnar Wöbke.

Gleims selbst ist "super glücklich" über die Beförderung und sagte: "Wir haben in Frankfurt mit allen Trainern einen Spielstil geprägt, den ich fortführen möchte. Wir wollen immer gut verteidigen und teamorientiert spielen." Herbert trainierte die Frankfurter von 2010 bis 2011 und ist seit 2013 erneut Chefcoach.